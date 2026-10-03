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Хорватия — Англия: прогноз на матч 3 октября 2026 года, коэффициенты, где смотреть, какой канал, счёт, голы, прямой эфир, составы

Лига наций: Хорватия принимает Англию, Испания ждёт Чехию
Алексей Анисимов
Экспресс на Лигу наций 3 октября 2026 года
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Экспресс на международные встречи 3 октября 2026 года.

Сегодня, 3 октября, в Лиге наций пройдут сразу несколько интересных встреч. Испания попробует продолжить идеальный старт с Чехией, Швейцария и Словения разыграют лидерские позиции в группе Лиги B, а Беларусь встретится с Сан-Марино на нейтральном поле в Будапеште.

Но главный матч дня — Хорватия — Англия. Обе сборные уже успели получить болезненные поражения от Испании: англичане уступили 2:3, а хорваты во 2-м туре были разгромлены 1:4. При этом Англия между этими встречами победила Чехию 2:0, хотя ключевым эпизодом стало удаление Павела Шульца ещё в первом тайме. Поэтому результат в Праге не стоит переоценивать, а выезд в Риеку обещает совсем другой уровень сопротивления.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 6.46.

Прогноз на матч Хорватия — Англия

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 3-й тур
03 октября 2026, суббота. 19:00 МСК
Хорватия
Окончен
0 : 7
Англия
0:1 Кейн – 8'     0:2 Беллингем – 21'     0:3 Гордон – 39'     0:4 Сака – 45'     0:5 Кейн – 53'     0:6 Сака – 68'     0:7 Роджерс – 87'    

Главный матч дня. Хорватия после победы 2:1 над Чехией получила очень неприятные 1:4 в Испании, но даже в том матче нашла свой гол и на определённом отрезке восстановила равенство. Англия ответила на поражение 2:3 от испанцев сухой победой в Праге, однако почти 70 минут играла в большинстве, поэтому считать 2:0 доказательством полного решения оборонительных проблем рано. В Риеке хозяева вряд ли станут настолько раскрываться, как в Испании, но после четырёх пропущенных им важно отреагировать, а у англичан с Кейном и Гордоном достаточно класса, чтобы воспользоваться свободными зонами. Чистую П2 за коэффициент около 2.00 оставим в стороне из-за домашнего фактора хорватов и выбираем «обе забьют — да» за 1.68.

Прогноз на матч Испания — Чехия

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 3-й тур
03 октября 2026, суббота. 21:45 МСК
Испания
Окончен
3 : 1
Чехия
1:0 Ямаль – 6'     2:0 Родри – 35'     2:1 Слама – 69'     3:1 Мерино – 89'    
Удаления: нет / Крейчи – 85'

Испания пока выглядит самой убедительной командой этой группы: сначала выиграла 3:2 в Англии, а затем разгромила Хорватию 4:1, продлив беспроигрышную серию до 40 матчей. Чехи, напротив, остались без очков после встреч с Хорватией и Англией, причём второй матч почти целиком провели вдесятером, так что дополнительная физическая нагрузка перед поездкой к чемпиону мира тоже имеет значение. Обычная победа Испании оценивается всего примерно в 1.18, поэтому для экспресса такой рынок почти бесполезен. При нынешней разнице в качестве атаки логичнее требовать от хозяев перевеса минимум в два мяча. Выбираем победу Испании с форой (-1.5) за 1.57.

Прогноз на матч Швейцария — Словения

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 1. 3-й тур
03 октября 2026, суббота. 21:45 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 1
Словения
0:1 Випотник – 2'     1:1 Янжа – 10'     2:1 Ндой – 38'    

Швейцария начала турнир двумя победами по 3:0, но здесь обязательно нужен нюанс: разгром Шотландии получился заметно проще после удаления Джека Хендри уже в начале встречи, поэтому шесть безответных мячей за два тура не стоит переоценивать. Словения тоже пока не проигрывает — после 0:0 с Шотландией команда уверенно победила Северную Македонию 2:0, а Ян Облак и организованная оборона способны сильно осложнить фавориту жизнь. При этом в сентябре 2025 года швейцарцы дома уже обыгрывали словенцев 3:0, а сейчас получают ещё и преимущество своего поля в Люцерне. Форой усложнять ставку не будем. Выбираем победу Швейцарии за 1.55.

Прогноз на матч Беларусь — Сан-Марино

Лига наций УЕФА. Лига C . Группа 1. 3-й тур
03 октября 2026, суббота. 19:00 МСК
Беларусь
Окончен
4 : 0
Сан-Марино
1:0 Концевой – 46'     2:0 Шуманский – 65'     3:0 Эбон – 68'     4:0 Концевой – 88'    

Здесь важно не называть Беларусь полноценным хозяином: встреча пройдёт в Будапеште на стадионе имени Рудольфа Илловски. Белорусы стартовали с поражения 0:2 от Албании, а затем сыграли 0:0 в Финляндии, то есть сами пока вообще не забивали. Но уровень соперника резко снижается: Сан-Марино сначала получил семь безответных мячей от Финляндии, а затем проиграл Албании 0:3 — 10 пропущенных за два тура. Брать Беларусь с большой минусовой форой после двух собственных матчей без голов всё-таки опасно, зато Сан-Марино уже дважды самостоятельно помогало пробить общий тотал. Выбираем тотал больше 2.5 гола за 1.58.

Экспресс на Лигу наций 3 октября 2026 года

  • Ставка 1: обе забьют в матче Хорватия — Англия за 1.68.
  • Ставка 2: победа Испании с форой (−1.5) во встрече с Чехией за 1.57.
  • Ставка 3: победа Швейцарии в матче со Словенией за 1.55.
  • Ставка 4: ТБ 2.5 гола во встрече Беларусь — Сан-Марино за 1.58.

Общий коэффициент: 1.68 х 1.57 х 1.55 х 1.58 = 6.46.

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