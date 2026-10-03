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Россия — Намибия: прогноз на матч 3 октября 2026 года, коэффициенты, где смотреть, какой канал, счёт, голы, прямой эфир, составы

Россия, Бразилия и Аргентина: экспресс на товарищеские матчи 3 октября 2026 года
Алексей Анисимов
Экспресс на товарищеские матчи 3 октября 2026 года
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Прогнозы на футбольные встречи сегодня.

Сегодня, 3 октября, состоятся сразу три необычные товарищеские встречи. Сборная России в Екатеринбурге примет Намибию, Бразилия впервые в истории сыграет на территории Индии, а Аргентина на «Монументале» встретится с Буркина-Фасо.

Но главный матч дня — Россия — Намибия. Команда Валерия Карпина проводит сразу три встречи за восемь дней: после Ирана россиянам предстоят Намибия и Нигерия. При этом Намибия занимает только 118-е место в рейтинге ФИФА.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 3.64.

Прогноз на матч Россия — Намибия

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
03 октября 2026, суббота. 18:45 МСК
Россия
Окончен
6 : 0
Намибия
1:0 Садулаев – 37'     2:0 Пруцев – 54'     3:0 Тюкавин – 65'     4:0 Глушенков – 84'     5:0 Петров – 87'     6:0 Ндисиро – 90+2'    

Главный матч дня. Россия подходит к этой встрече после победы 2:0 над Ираном, где оба мяча забил Александр Головин, однако здесь важно учитывать плотный календарь: уже 6 октября сборной играть с Нигерией, поэтому ротация против самого слабого соперника этого сбора вполне логична. С другой стороны, разница в классе очень велика: до осени россияне в 2026 году уже обыгрывали Буркина-Фасо и Тринидад и Тобаго по 3:0, а Намибия весной уступала Казахстану 0:2. Требовать четыре-пять голов в товарищеской игре не хочется, но победа минимум в три мяча выглядит разумным компромиссом между классом соперников и возможными перестановками Карпина. Выбираем победу России с форой (-2.5) за 1.84.

Прогноз на матч Индия — Бразилия

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
03 октября 2026, суббота. 17:00 МСК
Индия
Окончен
0 : 4
Бразилия
0:1 Эстевао – 28'     0:2 Абреу – 42'     0:3 Лино – 58'     0:4 Лино – 90+5'    

Для Индии это исторический матч: Бразилия впервые проведёт встречу старшей национальной команды в этой стране, а соперник такого уровня для индийцев вообще является исключением. При этом бразильцы приезжают после двух матчей с Австралией — 1:1 и 4:2, а Анчелотти продолжает эксперименты с составом; вдобавок Рафинья после второй встречи получил повреждение задней поверхности бедра и покинул расположение команды. Индия недавно сыграла 1:1 с Панамой, поэтому огромную фору Бразилии в товарищеском матче брать опаснее, чем кажется. Более аккуратный вариант строится на том, что хозяевам будет крайне сложно создавать моменты против настолько превосходящего соперника. Выбираем «обе забьют — нет» за 1.23.

Прогноз на матч Аргентина — Буркина-Фасо

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
04 октября 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Буркина-Фасо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Аргентина проведёт второй из трёх домашних товарищеских матчей за неделю: перед Буркина-Фасо в календаре стоит Боливия, а уже 6 октября — Бенин, причём именно последняя встреча заявлена как прощальный матч Лионеля Месси. Поэтому в матче с Буркина-Фасо Лионель Скалони вполне может активно ротировать состав, хотя сам Месси, по последней информации, способен получить игровое время и 3 октября. Африканскую сборную недооценивать тоже не стоит, однако в июне Россия уже обыгрывала её 3:0, а Аргентина даже без максимально боевого состава обладает несопоставимой глубиной. Из-за товарищеского статуса не будем требовать от хозяев разгрома, но возьмём П1 всухую за 1.61.

Экспресс на товарищеские матчи 3 октября 2026 года

  • Ставка 1: победа России с форой (−2.5) в матче с Намибией за 1.84.
  • Ставка 2: обе забьют — нет во встрече Индия — Бразилия за 1.23.
  • Ставка 3: победа Аргентины в матче с Буркина-Фасо за 1.61.

Общий коэффициент: 1.84 х 1.23 х 1.61 = 3.64.

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