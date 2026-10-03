Россия, Бразилия и Аргентина: экспресс на товарищеские матчи 3 октября 2026 года

Сегодня, 3 октября, состоятся сразу три необычные товарищеские встречи. Сборная России в Екатеринбурге примет Намибию, Бразилия впервые в истории сыграет на территории Индии, а Аргентина на «Монументале» встретится с Буркина-Фасо.

Но главный матч дня — Россия — Намибия. Команда Валерия Карпина проводит сразу три встречи за восемь дней: после Ирана россиянам предстоят Намибия и Нигерия. При этом Намибия занимает только 118-е место в рейтинге ФИФА.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 3.64.

Прогноз на матч Россия — Намибия

Главный матч дня. Россия подходит к этой встрече после победы 2:0 над Ираном, где оба мяча забил Александр Головин, однако здесь важно учитывать плотный календарь: уже 6 октября сборной играть с Нигерией, поэтому ротация против самого слабого соперника этого сбора вполне логична. С другой стороны, разница в классе очень велика: до осени россияне в 2026 году уже обыгрывали Буркина-Фасо и Тринидад и Тобаго по 3:0, а Намибия весной уступала Казахстану 0:2. Требовать четыре-пять голов в товарищеской игре не хочется, но победа минимум в три мяча выглядит разумным компромиссом между классом соперников и возможными перестановками Карпина. Выбираем победу России с форой (-2.5) за 1.84.

Прогноз на матч Индия — Бразилия

Для Индии это исторический матч: Бразилия впервые проведёт встречу старшей национальной команды в этой стране, а соперник такого уровня для индийцев вообще является исключением. При этом бразильцы приезжают после двух матчей с Австралией — 1:1 и 4:2, а Анчелотти продолжает эксперименты с составом; вдобавок Рафинья после второй встречи получил повреждение задней поверхности бедра и покинул расположение команды. Индия недавно сыграла 1:1 с Панамой, поэтому огромную фору Бразилии в товарищеском матче брать опаснее, чем кажется. Более аккуратный вариант строится на том, что хозяевам будет крайне сложно создавать моменты против настолько превосходящего соперника. Выбираем «обе забьют — нет» за 1.23.

Прогноз на матч Аргентина — Буркина-Фасо

Аргентина проведёт второй из трёх домашних товарищеских матчей за неделю: перед Буркина-Фасо в календаре стоит Боливия, а уже 6 октября — Бенин, причём именно последняя встреча заявлена как прощальный матч Лионеля Месси. Поэтому в матче с Буркина-Фасо Лионель Скалони вполне может активно ротировать состав, хотя сам Месси, по последней информации, способен получить игровое время и 3 октября. Африканскую сборную недооценивать тоже не стоит, однако в июне Россия уже обыгрывала её 3:0, а Аргентина даже без максимально боевого состава обладает несопоставимой глубиной. Из-за товарищеского статуса не будем требовать от хозяев разгрома, но возьмём П1 всухую за 1.61.

Экспресс на товарищеские матчи 3 октября 2026 года

Ставка 1: победа России с форой (−2.5) в матче с Намибией за 1.84.

Ставка 2: обе забьют — нет во встрече Индия — Бразилия за 1.23.

Ставка 3: победа Аргентины в матче с Буркина-Фасо за 1.61.

Общий коэффициент: 1.84 х 1.23 х 1.61 = 3.64.