День, когда Гарри Кейн присоединится к сборной Испании

Сегодня, 3 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Хорватия — Англия. Встреча пройдёт на стадионе «HNK Rijeka» и начнётся в 19:00 мск. Причём матч состоится в режиме закрытых трибун из-за санкции УЕФА в отношении Хорватии; английской стороне разрешили лишь ограниченную квоту для небольшой группы болельщиков.

Коэффициенты на матч Хорватия — Англия 3 октября 2026 года

Букмекеры считают Англию фаворитом, но не безоговорочным. Средний коэффициент по актуальной линии на победу Хорватии составляет примерно 3.40, ничья оценивается в 3.50, а победа Англии — в 2.02.

Тотал больше 2.5 гола оценивается в среднем примерно в 1.84, тотал меньше 2.5 гола — в 1.96. На вариант «обе команды забьют — да» котировка находится около 1.70. Линия в целом ждёт достаточно конкурентной встречи.

Прогноз на матч Хорватия — Англия сегодня, 3 октября

Хорватия начала новый цикл Славена Билича успешно — 2:1 на выезде с Чехией. Лука Модрич снова оказался в центре событий и открыл счёт, а победный мяч забил Марко Пашалич. Но уже следующая проверка показала масштаб проблем: 29 сентября хорваты уступили Испании 1:4. Команда ещё сумела ответить на ранний гол Ламина Ямаля усилиями Диона Белё, однако дальше испанцы полностью перехватили инициативу.

Именно оборона сейчас вызывает больше всего вопросов. В матче с Чехией хорваты тоже пропустили, а Испания вскрывала их защиту и через фланги, и быстрыми комбинациями между линиями. За два тура набралось уже пять пропущенных мячей. При этом впереди Билич по-прежнему располагает Модричем, Ковачичем, Перишичем и группой сильных атакующих игроков, поэтому совсем закрываться дома Хорватия вряд ли станет.

Англия тоже стартовала неидеально. На «Уэмбли» команда Тухеля вела у Испании 2:1 и могла укрепить преимущество, однако Гарри Кейн не реализовал пенальти, после чего испанцы перевернули встречу и выиграли 3:2. Зато в Праге англичане уже сыграли значительно спокойнее: Чехия рано осталась в меньшинстве, а голы Энтони Гордона и Кейна принесли победу 2:0.

Есть у Тухеля и кадровые проблемы. Из первоначальной заявки выбыли Коул Палмер, Маркус Рашфорд, Деклан Райс, Кобби Майну и Тино Ливраменто, а перед Чехией отдельные программы выполняли Эзри Конса и Нико О'Райли. Но даже в такой ситуации тренер не собирается переходить на тотальную ротацию: сам Тухель говорил, что хочет сохранить ядро из шести-семи футболистов основы и поддерживать интенсивность на протяжении всего окна.

Для Хорватии дополнительная проблема — отсутствие обычного преимущества домашнего стадиона. В Риеке не будет привычной атмосферы переполненных трибун: встреча проходит за закрытыми дверями по санкции УЕФА. Для команды Билича, которой после 1:4 в Севилье важно эмоционально перезапуститься, это существенный нюанс. Англия же получает гостевой матч без одного из главных факторов давления.

Поэтому коэффициент около двойки на П2 выглядит предпочтительнее более сложных комбинаций. Англия глубже по составу, уверенно отреагировала на поражение от Испании, а хорватская оборона только что позволила чемпиону мира забить четыре раза. Хозяева способны создать Кейну и компании проблемы, однако при почти равной цене с ТБ 2.5 мяча логичнее довериться именно классу гостей.

Ставка: победа Англии за 2.02.