Матч дня в Лиге наций Португалия — Норвегия: слишком много шума вокруг Роналду

4 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Португалия — Норвегия. Игра пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Что думают букмекеры о матче Лиги наций

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Португалии предлагается с коэффициентом 2.22. Победа Норвегии оценивается коэффициентом 3.43. Ничейный исход можно найти в линии за 3.45.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.61, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.42.

В каком состоянии Португалия

В принципе, всё необходимое для переходного периода есть. Быстро налетели на сборную Испании в плей-офф чемпионата мира — 2026, вылетели. Сменили тренера. Доверились опытнейшему Жорже Жезушу. Криштиану Роналду всё ещё в составе, однако по части влияния на происходящее на поле разница очевидна. Вернее, влияние-то внушительное, однако не то, к которому легенда приучила поклонников.

Так вот. Португальцы получили приятнейшую группу в Лиге наций. Пусть тренер осваивается, команда сыгрывается и перестраивается, а Криштиану Роналду приближался к вожделенной тысяче. А затем психанул: обида, скандал, покинул расположение команды. Может, оно и к лучшему для всех. Ту же Норвегию во 2-м туре обыграли без легендарного форварда.

На что способна Норвегия

Скандинавы наслаждаются происходящим. На ЧМ-2026 отправили восвояси сборную Бразилии, почивать на лаврах не стали. Хотят большего! Почему бы и нет? Вон соседи из Дании пять лет назад едва не вышли в финал чемпионата Европы. А норвежцы чем хуже? Состав глубокий, несколько звёзд мирового уровня есть. Полный вперёд.

Вы спросите: а с какого бока тут датчане? Во-первых, превзойти соседа всегда приятно. Во-вторых, они ведь тоже в этом квартете. Норвежцы в 1-м туре на своём поле выиграли со счётом 3:2, без дубля Холанда не обошлось. Потенциал очевиден, реальный уровень очертит визит к сильнейшей (по крайней мере по составу) команде группы.

Прогноз на матч Лиги наций Португалия — Норвегия 4 октября 2026 года

Букмекеры упорно ожидают от сборной Португалии веселья, фейерверка и голов. Натужные 1:0 в матче со скромнейшим Уэльсом на своём поле ни на что не повлияли, 2:1 с Норвегией — тоже. На сегодня португальцы зависимы от соперника. Если он отдаёт территорию и уходит в глухую оборону, получается бледно. Если действует смелее — совсем другой разговор. Вроде бы норвежцам стесняться некого, но есть нюанс.

Визит в логово фаворита, четвёртая игра за полторы недели, турнирное значение. Вы уверены, что гости полезут на рожон? У нас есть сомнения. Нет, на парочку мячей рассчитывать стоит, ведь индивидуально сильных футболистов достаточно. Однако три гола с учётом всех условий видятся потолком. Вот и возьмём тотал меньше 3.5 гола за 1.72. Не думайте, что без Криштиану португальцы внезапно начнут всех сметать.

Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 1.72.