Греция — Германия. Прогноз: Юрген Клопп мстит

4 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций Греция — Германия. Игра пройдёт в Салониках на стадионе «Тумба». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Греция — Германия 4 октября 2026 года

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Греции предлагается с коэффициентом 6.25. Победа Германии оценивается коэффициентом 1.58. Ничейный исход можно найти в линии за 5.10.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.53, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.51. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

Прогноз на матч Лиги наций Греция — Германия

В воскресенье соперники покончат с первой международной паузой нового цикла. Сборные Греции и Германии сойдутся во второй раз за неделю. До того пересеклись 27 сентября во 2-м туре Лиги наций УЕФА. Конечно, та встреча многое показала: сыгранности, стабильности и взаимопонимания немцам пока не хватает, а у греков действительно подросло классное поколение. Потихоньку можно начинать бояться, через пару-тройку лет при должной работе наведут шороху! Есть сенсация: бундестим получила 0:1 на своём поле и едет мстить.

Одна беда: та игра нам практически ничем не подсобит. Во-первых, речь шла про дебют Юргена Клоппа на посту главного тренера на своей земле. С Нидерландами ведь в компенсированное время спасались на выезде (1:1). Там и внимание повышенное, и ответственность серьёзная. А немцы в последние годы на удивление нестабильны в таких условиях. То густо, то пусто. Выглядели как-то лихорадочно.

На сей раз их ждёт принципиально иное давление. А значит, и реакция на фоне злости от поражения рискует оказаться иной. Стадион в Салониках, положим, сравнительно невелик. Вмещает чуть меньше 30 тыс. человек, по меркам современного футбола немного. Но как мешает! Дело не в количестве, а в качестве. Поддерживать своих в Греции умеют, выбивать из колеи чужаков — тем более. Будет шумно, страстно и яростно. Когда в следующий раз Юрген Клопп приедет? Нельзя упускать редкий момент.

Во-вторых, бундестим провернула трюк с двумя составами: 44 человека делятся пополам, каждые получают по два матча. Отвечать приедут другие люди. Проще говоря, имеет смысл держать в уме разве что 3-й тур, с Сербией. Хотя с учётом календаря и неблизкого перелёта ожидается широкая ротация. Тем самым силы несколько выравниваются. Как ни крути, двух-трёх равнозначных составов у Германии нет и близко. Им бы один мощный собрать! Отсюда и эксперименты.

А значит, шансы на второй сюрприз у боевой сборной Греции будут. Они себя уже показали, речь ведь не об одной победе. Поди попробуй обыграть сербов в Белграде. Вероятно, дома стесняться именитого соперника не станут, бодрый футбол начнётся моментально. Тотал больше 1.5 гола в первом тайме за 2.22 — вариант посмелее, гол в первые 30 минут за 1.69 — понадёжнее.

Ставка: гол в первые 30 минут матча за 1.69.