Нидерланды — Сербия. Прогноз: экзамен для Хави

4 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций Нидерланды — Сербия. Игра пройдёт в Эйндховене на стадионе «Филипс». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Нидерланды — Сербия 4 октября 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Нидерландов предлагается с коэффициентом 1.34. Победа Сербии оценивается коэффициентом 9.10. Ничейный исход можно найти в линии за 5.65.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.

Прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Сербия

Хави продолжает осваиваться на новом месте. Легендарный полузащитник стал первым иностранным главным тренером сборной Нидерландов за почти половину века! Работы предстоит очень много, ведь местный футбол в последние годы постепенно терял позиции. Средний уровень по всему миру выравнивается, вчерашние аутсайдеры отрастили клыки, а наследники Йохана Круиффа в лучшем случае стоят на месте.

Хави, конечно, не волшебник. Но тренер однозначно перспективный, с идеями, авторитетом и чётким игровым видением. Вряд ли кто-то всерьёз рассчитывал, что сборная Нидерландов под его руководством с ходу начнёт переламывать о колено всех подряд. Достаточно того, что первое впечатление получилось приятным. В дебютной игре на своём поле разошлись миром со сборной Германии — 1:1. Немцы оказались заряжены, ведь у них был свой дебют.

Первую победу в международном футболе Юргену Клоппу пришлось отложить. Немцы вели в счёте почти час, однако на 92-й минуте Коди Гакпо забил ответный, передав пламенный мерсисайдский привет своему бывшему тренеру. Пожалуй, итог справедлив. До перерыва команды действовали сопоставимо, во втором тайме сборная Нидерландов имела явное преимущество. Поражения точно не заслуживала.

Справедливости ради во 2-м и 3-м туре с менее именитыми соперниками получалось далеко не всё. С теми же сербами настрадались, хотя результат достигнут (2:1). В принципе, объяснимо: стартовая игра забрала много сил и эмоций, а обойма у «оранжевых» коротковата. На сегодня кажется, что для них важна поддержка трибун: концентрация повышается, да и двигаются хорошо. Что ж, вот и проверим наблюдения. Впереди как раз домашняя игра с явно уступающим соперником.

На коэффициенты даже смотреть больно. Вроде бы именитых футболистов в составе сборной Сербии с избытком, однако богатейшая история провалов перевешивает. Букмекеры практически не оставляют гостям шансов. Подозрительно. Нет, шансы Нидерландов в самом деле выше, но недооценивать балканцев опасно. Просто так они не отступят. Фора (+1.5) за 1.85 выглядит хорошо, голы в обе стороны за 1.84 — тем более. Ожидаем чего-то вроде 2:1.

Ставка: обе команды забьют за 1.84.