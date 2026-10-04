Холанд без реванша и другие матчи Лиги наций 4 октября 2026 года

Сегодня, 4 октября, состоятся четыре встречи 4-го тура Лиги наций в элитном дивизионе. В группе A2 неожиданно лидирующая Греция снова встретится с Германией, Нидерланды получат удобный домашний матч с пока не набравшей очков Сербией, а в группе A4 сразу три сборные набрали по три очка и пытаются догнать далеко оторвавшуюся Португалию.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 8.24.

Прогноз на матч Нидерланды — Сербия