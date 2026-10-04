Роналду уехал, но шансов на реванш у Холанда и Норвегии мало

Сегодня, 4 октября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Португалия — Норвегия. Встреча пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту и начнётся в 21:45 мск. Португальцы после трёх туров набрали максимальные девять очков и лидируют в группе A4, тогда как у Норвегии, Дании и Уэльса по три очка. Победа гарантирует команде Жорже Жезуша первое место в квартете за два тура до финиша.

Коэффициенты на матч Португалия — Норвегия 4 октября 2026 года

Букмекеры считают хозяев достаточно заметными фаворитами. Средний коэффициент на победу Португалии составляет 1.80, ничья оценивается в 4.17, а успех Норвегии — в 3.84.

На тотал больше 2.5 гола дают в среднем 1.48, на тотал меньше 2.5 гола — 2.47. Вариант «обе команды забьют — да» оценивается в 1.49, а тотал больше 3.5 мяча — в 2.29.

Прогноз на матч Португалия — Норвегия