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Италия — Турция, прогноз и ставка на матч Лиги наций 5 октября 2026 года

Италия — Турция. Прогноз: Манчини под ударом
Алексей Серяков
Италия — Турция. Прогноз на матч
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Итальянская сборная сменила тренера, но не повадки.

5 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций Италия — Турция. Игра пройдёт в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Италия — Турция 5 октября 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Италии предлагается с коэффициентом 2.03. Победа Турции оценивается коэффициентом 3.85. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.13, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.78. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

Прогноз на матч Лиги наций Италия — Турция

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 4-й тур
05 октября 2026, понедельник. 21:45 МСК