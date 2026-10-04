Машина завелась! Прогноз на матч ЦСКА — «Салават Юлаев»

5 октября в Москве состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч ЦСКА — «Салават Юлаев» 5 октября 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Салавата Юлаева» в основное время предлагается с коэффициентом 4.85, в то время как победа ЦСКА оценивается в 1.64. Ничья и овертайм идут за 4.45.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.57, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.36. Гол на первой минуте идёт за 13.0.

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев»