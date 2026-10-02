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UFC 332, полный кард участников, ставки и коэффициенты букмекеров на главные бои

Без Шевченко, но с россиянами. Почему стоит посмотреть UFC 332
Пётр Кондаков
Дейвисон Фигейреду
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Главное событие — женский титульник!

В ночь с 3 на 4 октября в Солт-Лейк-Сити, США, состоится вечер единоборств UFC 332. В главном бою вечера в женском наилегчайшем весе титульный поединок проведут Наталия Силва и Ван Цун. В соглавном поединке в легчайшем весе будут драться Дейвисон Фигейреду и Пэйтон Талботт. Ну а из остальных боёв выделяется противостояние Романа Копылова и Атебы Готье. Рассказываем всё, что нужно знать о предстоящем турнире.

Где смотреть UFC 332

Посмотреть трансляцию турнира UFC 332 можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда пока