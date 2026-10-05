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Франция — Бельгия: прогноз на матч 5 октября 2026 года, где смотреть, какой канал, счёт, голы, прямой эфир

Зидан без Мбаппе, Италия — Турция и другие матчи: экспресс на Лигу наций
Алексей Анисимов
Экспресс на Лигу наций 5 октября 2026 года
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Рассказываем, на что ставить 5 октября 2026 года.

Сегодня, 5 октября, состоится 4-й тур сразу в нескольких группах Лиги наций. Италия всего через неделю после разгромной победы в матче с Турцией снова встретится с командой Винченцо Монтеллы, Румыния попробует ответить Швеции за поражение в первом круге, а Украина и Венгрия проведут ответную встречу уже на нейтральном поле в словацкой Трнаве. Но главный матч дня — Франция — Бельгия. Всего неделю назад команда Зинедина Зидана выиграла в Брюсселе 1:0 благодаря позднему голу Майкла Олисе, причём уже тогда играла без травмированного Килиана Мбаппе.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 7.05.

Прогноз на матч Италия — Турция