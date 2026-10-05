Зидан без Мбаппе, Италия — Турция и другие матчи: экспресс на Лигу наций

Сегодня, 5 октября, состоится 4-й тур сразу в нескольких группах Лиги наций. Италия всего через неделю после разгромной победы в матче с Турцией снова встретится с командой Винченцо Монтеллы, Румыния попробует ответить Швеции за поражение в первом круге, а Украина и Венгрия проведут ответную встречу уже на нейтральном поле в словацкой Трнаве. Но главный матч дня — Франция — Бельгия. Всего неделю назад команда Зинедина Зидана выиграла в Брюсселе 1:0 благодаря позднему голу Майкла Олисе, причём уже тогда играла без травмированного Килиана Мбаппе.

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Прогноз на матч Италия — Турция