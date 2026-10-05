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Ак Барс — Локомотив: прогноз на матч 5 октября 2026 года, коэффициенты, где смотреть, какой канал, счёт, голы, прямой эфир, состав

Ремейк финала Кубка Гагарина и другие матчи: экспресс на КХЛ
Алексей Анисимов
Экспресс на КХЛ 5 октября 2026 года
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На что ставить сегодня, 5 октября 2026 года.

Сегодня, 5 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдёт сразу несколько статусных встреч. «Металлург» вернётся домой после выездного отрезка и примет «Адмирал», который продолжает длинное путешествие по европейской части страны, минское «Динамо» сыграет с «Торпедо», а ЦСКА встретится с «Салаватом Юлаевым». Но центральная вывеска вечера — в Казани. «Ак Барс» — «Локомотив». Это новый ремейк финала Кубка Гагарина — 2026, а дополнительный сюжет формирует Александр Радулов, который признавал, что матчи с бывшими командами придают дополнительную мотивацию.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 10.61.

Прогноз на матч «Металлург»