Ремейк финала Кубка Гагарина и другие матчи: экспресс на КХЛ

На что ставить сегодня, 5 октября 2026 года.

Сегодня, 5 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдёт сразу несколько статусных встреч. «Металлург» вернётся домой после выездного отрезка и примет «Адмирал», который продолжает длинное путешествие по европейской части страны, минское «Динамо» сыграет с «Торпедо», а ЦСКА встретится с «Салаватом Юлаевым». Но центральная вывеска вечера — в Казани. «Ак Барс» — «Локомотив». Это новый ремейк финала Кубка Гагарина — 2026, а дополнительный сюжет формирует Александр Радулов, который признавал, что матчи с бывшими командами придают дополнительную мотивацию.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 10.61.

Прогноз на матч «Металлург»