Всего неделю назад французы победили бельгийцев в Брюсселе без своей главной звезды.

Зидану и сборной Франции не нужен Мбаппе. Уж Бельгия-то знает!

Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Франция — Бельгия. Встреча пройдёт на «Стад де Франс» в Сен-Дени и начнётся в 21:45 мск. Это будет вторая очная игра сборных всего за восемь дней: 28 сентября французы выиграли в Брюсселе со счётом 1:0 благодаря позднему голу Майкла Олисе.

Коэффициенты на матч Франция — Бельгия 5 октября 2026 года

Букмекеры заметно больше верят в хозяев. По средним значениям актуальной линии победа Франции оценивается коэффициентом 1.52, ничья — в 4.42, а победа Бельгии — в 5.13.

На тотал больше 2.5 гола средний коэффициент составляет 1.56, на тотал меньше 2.5 гола — 2.50. Вариант «обе забьют — да» можно оценить примерно в 1.58, «обе забьют – нет» — в 2.28.

Прогноз на матч Франция — Бельгия