Англия — Чехия. Прогноз: искупление Гарри Кейна
В первой игре цикла на «Уэмбли» форвард не забил пенальти.
6 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций Англия — Чехия. Игра пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.
Коэффициенты на матч Англия — Чехия 6 октября 2026 года
Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.23. Победа Чехии оценивается коэффициентом 12.3. Ничейный исход можно найти в линии за 7.55.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.