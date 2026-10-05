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Англия — Чехия, прогноз и ставка на матч Лиги наций 6 октября 2026 года

Англия — Чехия. Прогноз: искупление Гарри Кейна
Алексей Серяков
Англия — Чехия. Прогноз на матч
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В первой игре цикла на «Уэмбли» форвард не забил пенальти.

6 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций Англия — Чехия. Игра пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Англия — Чехия 6 октября 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.23. Победа Чехии оценивается коэффициентом 12.3. Ничейный исход можно найти в линии за 7.55.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч Лиги наций Англия — Чехия

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 4-й тур
06 октября 2026, вторник. 21:45