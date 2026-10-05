Англия — Чехия. Прогноз: искупление Гарри Кейна

В первой игре цикла на «Уэмбли» форвард не забил пенальти.

6 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций Англия — Чехия. Игра пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Англия — Чехия 6 октября 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.23. Победа Чехии оценивается коэффициентом 12.3. Ничейный исход можно найти в линии за 7.55.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч Лиги наций Англия — Чехия