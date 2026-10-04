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UFC 333, Пётр Ян — Мераб Двалишвили 3, когда бой, кто фаворит, где смотреть, какие прогнозы и ставки

Пётр Ян — Мераб Двалишвили: чего ждать от финиша трилогии?
Пётр Кондаков
UFC 333, Пётр Ян — Мераб Двалишвили 3
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Невероятная интрига в конце октября.

24 октября в Абу-Даби, ОАЭ, состоится турнир, которого ждут все любители единоборств — UFC 333. В соглавном бою в легчайшем весе пройдёт титульный поединок между Петром Яном и Мерабом Двалишвили. Это закрытие трилогии! Дважды они встречались в октагоне, и случился обмен победами. Причём во втором их поединке россиянин не считался фаворитом, но был лучше и заслуженно забрал чемпионский пояс.

Начало боя — ориентировочно в 22:30 мск. Посмотреть поединок UFC 333 в прямом эфире можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Коэффициенты букмекеров на бой Ян — Двалишвили 3