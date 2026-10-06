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Хорватия — Испания: прогноз на матч 6 октября 2026 года, коэффициенты, где смотреть, какой канал, счёт, голы, прямой эфир, составы

Ямаль едет к разбитой Хорватии: экспресс на Лигу наций
Алексей Анисимов
Экспресс на Лигу наций 6 октября 2026 года
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Прогнозы на матчи 6 октября 2026 года.

Сегодня, 6 октября, завершится затянувшийся сентябрьско-октябрьский блок Лиги наций. В элитном дивизионе Испания отправится в Сплит после трёх побед подряд, а Англия на «Уэмбли» снова встретится с Чехией. В Лиге B Шотландия и Словения проведут важнейший матч в борьбе за второе место, тогда как Швейцария может ещё сильнее оторваться от конкурентов.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 9.19.

Прогноз на матч Хорватия — Испания

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 4-й тур