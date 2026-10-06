Ямаль едет к разбитой Хорватии: экспресс на Лигу наций

Сегодня, 6 октября, завершится затянувшийся сентябрьско-октябрьский блок Лиги наций. В элитном дивизионе Испания отправится в Сплит после трёх побед подряд, а Англия на «Уэмбли» снова встретится с Чехией. В Лиге B Шотландия и Словения проведут важнейший матч в борьбе за второе место, тогда как Швейцария может ещё сильнее оторваться от конкурентов.

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Прогноз на матч Хорватия — Испания