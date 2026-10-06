«Шашечные» пережили самое крупное поражение в своей истории, а уже через три дня должны встречаться с действующими чемпионами мира.

После 0:7 — сразу Испания. Хорватии не дают прийти в себя

Сегодня, 6 октября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Хорватия — Испания. Встреча пройдёт на стадионе «Полюд» в Сплите и начнётся в 21:45 мск. Испанцы подходят к игре со 100-процентным результатом — девять очков из девяти возможных, тогда как Хорватия после стартовой победы во встрече с Чехией потерпела два тяжёлых поражения подряд.

Коэффициенты на матч Хорватия — Испания 6 октября 2026 года

Букмекеры практически не сомневаются в фаворите. Победа Хорватии оценивается коэффициентом 9.60, ничья — в 5.25, а победа Испании — в 1.37. Перекос очевиден.

На тотал больше 2.5 гола дают 1.45, на тотал меньше 2.5 гола — 2.71, а вариант «обе забьют — да» оценивается в 1.90. При этом победа Испании с форой (-2) предлагается примерно за 2.20.

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