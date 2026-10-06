Карпин закроет осень ещё одной громкой победой сборной России

Российская команда на кураже, а сборная Нигерии приехала без главной звезды.

Сегодня, 6 октября, сборная России проведёт заключительный матч осеннего сбора и встретится с Нигерией. Игра состоится на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде и начнётся в 19:00 мск. Год назад сборные встречались в Москве и разошлись миром — 1:1.

Коэффициенты на матч Россия — Нигерия 6 октября 2026 года

Букмекеры отдают заметное преимущество хозяевам. Средний коэффициент на победу России составляет 1.85, в то время как ничья оценивается в 3.56, а успех Нигерии — коэффициентом 4.72.

На тотал больше 2.5 гола аналитики дают в среднем коффициент 2.03, на тотал меньше 2.5 гола — 1.77, а вариант «обе забьют — да» оценивается в 1.90. Победа России с форой (-1) идёт примерно за 2.50.

Прогноз на матч Россия — Нигерия