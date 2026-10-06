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Динамо — Шанхайские Драконы: прогноз на матч КХЛ 7 октября 2026 года, прямая трансляция

«Динамо» Москва — «Шанхайские Драконы». Прогноз: шутки кончились
Алексей Серяков
«Динамо» — «Шанхайские Драконы». Прогноз на матч
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Леонид Тамбиев нервничает не просто так.

7 октября в Москве состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Шанхайские Драконы». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч «Динамо» Москва — «Шанхайские Драконы» 7 октября 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Шанхайских Драконов» в основное время предлагается с коэффициентом 3.40, в то время как победа «Динамо» оценивается в 1.93. Ничья и овертайм идут за 4.35.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.72, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.20. Гол на первой минуте идёт за 11.50.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Шанхайские Драконы»

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07 окт