«Динамо» Москва — «Шанхайские Драконы». Прогноз: шутки кончились

7 октября в Москве состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Шанхайские Драконы». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч «Динамо» Москва — «Шанхайские Драконы» 7 октября 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Шанхайских Драконов» в основное время предлагается с коэффициентом 3.40, в то время как победа «Динамо» оценивается в 1.93. Ничья и овертайм идут за 4.35.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.72, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.20. Гол на первой минуте идёт за 11.50.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Шанхайские Драконы»