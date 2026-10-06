«Сочи» — «Спартак». Прогноз: из жизни отдыхающих

7 октября в Сочи состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Спартак». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч «Сочи» — «Спартак» 7 октября 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 1.85, в то время как победа «Сочи» оценивается в 4.50. Ничья и овертайм идут за 4.65.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.88, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.98. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Спартак»