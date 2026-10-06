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«Сочи» — Спартак: прогноз на матч КХЛ 7 октября 2026 года, прямая трансляция

«Сочи» — «Спартак». Прогноз: из жизни отдыхающих
Алексей Серяков
«Сочи» — «Спартак». Прогноз на матч КХЛ
Комментарии
Обе команды категорически не впечатляют.

7 октября в Сочи состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Спартак». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч «Сочи» — «Спартак» 7 октября 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 1.85, в то время как победа «Сочи» оценивается в 4.50. Ничья и овертайм идут за 4.65.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.88, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.98. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Спартак»

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2026, среда. 19:30 МСК