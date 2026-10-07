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Сибирь — Салават Юлаев: прогноз на матч 7 октября 2026 года, коэффициенты, где смотреть, какой канал, счёт, шайбы, прямой эфир

Экспресс на матчи КХЛ 7 октября 2026 года
Алексей Анисимов
Экспресс на КХЛ 7 октября 2026 года
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«Сибирь» — «Салават Юлаев», «Металлург» — «Адмирал» и другие.

Сегодня, 7 октября, в регулярном чемпионате КХЛ состоятся четыре встречи. «Сибирь» снова сыграет с «Салаватом Юлаевым», «Металлург» и «Адмирал» проведут второй матч мини-серии в Магнитогорске, «Спартак» начнёт двухматчевый отрезок в Сочи, а московское «Динамо» получит более свежих «Шанхайских Драконов» после их поездки через Тольятти.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 7.61.

Прогноз на матч «Сибирь» — «Салават Юлаев»