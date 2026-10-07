10-й тур РПЛ: соскучились?

9, 10 и 11 октября состоится восемь встреч 10-го тура РПЛ. Чемпионат возвращается после почти трёхнедельной паузы: многие лидеры провели международное окно со сборными и вернутся в клубы всего за несколько дней до тура. Перед паузой «Краснодар» сохранил первое место с 21 очком, «Спартак», московское «Динамо» и ЦСКА набрали по 19, а «Зенит» отстаёт от лидера всего на три очка.

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Пятница, 9 октября

Прогноз на матч «Ростов» — «Акрон»