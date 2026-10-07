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Нефтехимик — Авангард: прогноз и ставка на матч КХЛ 8 октября 2026 года, коэффициенты букмекеров, прямая трансляция

«Нефтехимик» — «Авангард». Прогноз на матч КХЛ
Алексей Анисимов
«Нефтехимик» — «Авангард». Прогноз на матч КХЛ
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8 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Авангард». Встреча пройдёт на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске и начнётся в 19:30 мск.

Коэффициенты на матч «Нефтехимик» — «Авангард» 8 октября 2026 года

Букмекеры не выделяют явного фаворита. Средний коэффициент на победу «Нефтехимика» в основное время составляет 2.51, ничья оценивается в 4.33, а победа «Авангарда» — в 2.36.

Тотал больше 5.5 шайбы предлагается в среднем за 2.01, а тотал меньше 5.5 шайбы — примерно за 1.81. Индивидуальный тотал «Нефтехимика» больше 2.5 шайбы находится в районе 1.87, аналогичный показатель «Авангарда» идёт примерно за 1.82.

Прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Авангард»