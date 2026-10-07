«Динамо» Минск — СКА. Прогноз: Брылин и Ларионов порадуют публику

8 октября в Минске состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск — СКА. Начало игры запланировано на 19:10 мск.

Коэффициенты на матч «Динамо» Минск — СКА 8 октября 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.67, в то время как победа «Динамо» оценивается в 2.33. Ничья и овертайм идут за 4.25.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.85, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.03. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — СКА