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Торпедо — Северсталь: прогноз на матч КХЛ 8 октября 2026 года, прямая трансляция

«Торпедо» — «Северсталь». Прогноз: имена те же, суть другая
Алексей Серяков
«Торпедо» — «Северсталь». Прогноз на матч
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8 октября в Нижнем Новгороде состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Северсталь». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч «Торпедо» — «Северсталь» 8 октября 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Торпедо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.02, в то время как победа «Северстали» оценивается в 3.13. Ничья и овертайм идут за 4.35.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.75, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.15. Гол на первой минуте идёт за 12.0.

Прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Северсталь»

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