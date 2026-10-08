Ларионову надо подкрутить оборону: экспресс на КХЛ

Сегодня, 8 октября, в регулярном чемпионате КХЛ состоятся четыре встречи. «Трактор» и «Амур» всего через двое суток снова сыграют в Челябинске, «Торпедо» вернётся домой после успешного выездного отрезка, «Авангард» после сухого разгрома в Екатеринбурге отправится в Нижнекамск, а СКА попробует прийти в себя после пяти пропущенных от «Северстали».

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 8.43.

Прогноз на матч «Трактор» — «Амур»