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Тампа-Бэй — Миннесота: прогноз на матч 9 октября 2026 года, где смотреть онлайн, какой канал, счёт, голы, прямой эфир

Кучеров против Капризова — этой ночью: экспресс на НХЛ
Алексей Анисимов
Экспресс на НХЛ 9 октября 2026 года
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Прогнозы и ставки на хоккей с 8 на 9 октября.

В ночь на 9 октября в НХЛ пройдёт большой игровой день. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Каролина» примет «Ванкувер», «Колорадо» уже на следующий день после матча в Виннипеге отправится в Калгари, а «Вегас» после яркой победы 6:2 над «Сиэтлом» вернётся домой и встретится с «Торонто». Но самая медийная вывеска — во Флориде, где сойдутся две главные российские звезды нынешнего поколения. Кучеров против Капризова.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 7.63.

Прогноз на матч «Каролина» — «Ванкувер»