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Динамо Москва — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 9 октября 2026 года, прямая трансляция, смотреть онлайн

«Динамо» Москва — ЦСКА в КХЛ. Дерби снова проверит машину Никитина
Алексей Анисимов
«Динамо» Москва — ЦСКА в КХЛ: прогноз
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Всего шесть дней назад московские команды устроили матч с шестью шайбами в основное время, а победителя определили только буллиты.

9 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА. Встреча пройдёт на «ВТБ Арене» и начнётся в 19:30 мск. Команды уже играли друг с другом 3 октября: основное время и овертайм завершились со счётом 3:3, а в серии буллитов сильнее оказались армейцы — 4:3 Б.

Коэффициенты на матч «Динамо» Москва — ЦСКА 9 октября 2026 года

Букмекеры отдают небольшое преимущество армейцам. Средний коэффициент на победу «Динамо» в основное время составляет 2.62, ничья оценивается в 4.20, а победа ЦСКА — в 2.30. С учётом овертайма и буллитов итоговая победа бело-голубых идёт примерно за 2.00, армейцев — за 1.80.

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