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Арсенал Тула — Спартак Кострома: прогноз и ставка на матч Первой лиги 9 октября 2026 года, смотреть бесплатно, прямая трансляция

Аленичев вернулся в Тулу — и сразу игра с сенсационным «Спартаком» из Костромы
Алексей Анисимов
Прогноз на «Арсенал» Тула — «Спартак» Кострома
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Тренер проведёт первый официальный матч после возвращения, но соперник для дебюта крайне неудобный.

9 октября состоится матч 13-го тура Первой лиги «Арсенал» Тула — «Спартак» Кострома. Встреча пройдёт в Туле и начнётся в 19:30 мск. Соперники подходят к возобновлению чемпионата на противоположных концах верхней половины таблицы: костромичи занимают третье место с 24 очками, а «Арсенал» располагается на 12-й строчке с 13.

Коэффициенты на матч «Арсенал» Тула — «Спартак» Кострома 9 октября 2026 года

Букмекеры практически не видят фаворита. Победа «Арсенала» оценивается в среднем примерно в 2.80, ничья — в 3.20, а победа костромского «Спартака» — в 2.60.