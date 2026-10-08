Тренер проведёт первый официальный матч после возвращения, но соперник для дебюта крайне неудобный.

Аленичев вернулся в Тулу — и сразу игра с сенсационным «Спартаком» из Костромы

9 октября состоится матч 13-го тура Первой лиги «Арсенал» Тула — «Спартак» Кострома. Встреча пройдёт в Туле и начнётся в 19:30 мск. Соперники подходят к возобновлению чемпионата на противоположных концах верхней половины таблицы: костромичи занимают третье место с 24 очками, а «Арсенал» располагается на 12-й строчке с 13.

Коэффициенты на матч «Арсенал» Тула — «Спартак» Кострома 9 октября 2026 года

Букмекеры практически не видят фаворита. Победа «Арсенала» оценивается в среднем примерно в 2.80, ничья — в 3.20, а победа костромского «Спартака» — в 2.60.