«Ростов» — «Акрон». Прогноз: Кириченко без победы

Как бы дончане не пожалели об увольнении Джонатана Альбы.

9 октября состоится матч 10-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» — «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Ростов» — «Акрон» 9 октября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 1.85. Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 4.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

Прогноз на матч чемпионата России «Ростов» — «Акрон»