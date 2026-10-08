Турецкий гранд будет держать в голове встречу в Лиге чемпионов.

Батраков перед «Барселоной». Прогноз на матч «Галатасарай» — «Касымпаша»

10 октября состоится матч 7-го тура чемпионата Турции по футболу «Галатасарай» — «Касымпаша». Игра пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч чемпионата Турции «Галатасарай» — «Касымпаша» 10 октября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Галатасарая» предлагается с коэффициентом 1.25. Победа «Касымпаши» оценивается коэффициентом 11.8. Ничейный исход можно найти в линии за 6.20.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

Прогноз на матч чемпионата Турции «Галатасарай» — «Касымпаша»