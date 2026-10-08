«Краснодар» — «Зенит». Прогноз: ничего не понятно, но очень интересно

10 октября состоится матч 10-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» — «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит» 10 октября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2.85. Победа «Зенита» оценивается коэффициентом 2.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.45.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Прогноз на матч чемпионата России «Краснодар» — «Зенит»