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UFC 333, Александр Волкановски — Мовсар Евлоев, когда бой, кто фаворит, где смотреть, какие прогнозы и ставки

Настоящая проверка для обоих! Чего ждать от боя UFC 333 Алекс Волкановски — Мовсар Евлоев
Пётр Кондаков
Мовсар Евлоев
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Фаворита в этом противостоянии нет.

24 октября в Абу-Даби, ОАЭ, состоится грандиозный вечер единоборств — UFC 333. В главном бою в полулёгком весе состоится титульный поединок между действующим чемпионом Алексом Волкановски и первым номером рейтинга россиянином Мовсаром Евлоевым. Сможет ли наш боец сокрушить ветерана? Скоро узнаем!

Начало боя — ориентировочно в 23:00 мск. Посмотреть поединок UFC 333 в прямом эфире можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Коэффициенты букмекеров на бой Алекс Волкановски — Мовсар Евлоев