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Экспресс на 9 октября 2026 года: прогноз на Динамо — ЦСКА, Металлург — Салават Юлаев, Ростов» — Акрон, Боруссия Д — Вердер, ставки

Жара в КХЛ, Кириченко в «Ростове» и лидирующая «Боруссия»: экспресс на 9 октября
Алексей Анисимов
Экспресс на спорт 9 октября 2026 года
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Прогноз на матчи КХЛ, РПЛ и Бундеслиги.

Сегодня, 9 октября, нас ждёт не уикендный, но тоже насыщенный спортивный день. «Металлург» постарается удержать лидерство на Востоке в матче с «Салаватом Юлаевым», московский «Спартак» проведёт вторую за три дня встречу с «Сочи», а в РПЛ состоится возвращение Дмитрия Кириченко в «Ростов». Вечером лидирующая в Бундеслиге дортмундская «Боруссия» примет «Вердер». И всё это на фоне московского хоккейного дерби, в котором одна команда переживает затяжной кризис, а другая практически забыла о поражениях.

Специально для вас мы выбрали пять наиболее интересных матчей дня, подготовили прогнозы