Жара в КХЛ, Кириченко в «Ростове» и лидирующая «Боруссия»: экспресс на 9 октября

Сегодня, 9 октября, нас ждёт не уикендный, но тоже насыщенный спортивный день. «Металлург» постарается удержать лидерство на Востоке в матче с «Салаватом Юлаевым», московский «Спартак» проведёт вторую за три дня встречу с «Сочи», а в РПЛ состоится возвращение Дмитрия Кириченко в «Ростов». Вечером лидирующая в Бундеслиге дортмундская «Боруссия» примет «Вердер». И всё это на фоне московского хоккейного дерби, в котором одна команда переживает затяжной кризис, а другая практически забыла о поражениях.

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