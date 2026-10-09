«МЮ» — «Тоттенхэм». Прогноз: Каррик оставит Де Дзерби на дне АПЛ

«Шпоры» на последнем месте в таблице. На их фоне манкунианцы всё же поярче.

10 октября состоится матч 6-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» и начнётся в 19:30 мск. После пяти туров хозяева занимают 12-е место с пятью очками, а лондонцы замыкают таблицу, набрав лишь два очка.

Коэффициенты на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 10 октября 2026 года

Букмекеры отдают заметное преимущество хозяевам. Средний коэффициент на победу «Манчестер Юнайтед» составляет 1.70, ничья оценивается в 4.30, а победа «Тоттенхэма» — приблизительно в 4.70.

На тотал больше 2.5 гола дают в среднем 1.52, на тотал меньше 2.5 гола — около 2.50. «Обе забьют — да» оценивается коэффициентом в районе 1.54, а противоположный вариант — в 2.43.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»