«МЮ» — «Тоттенхэм». Прогноз: Каррик оставит Де Дзерби на дне АПЛ
«Шпоры» на последнем месте в таблице. На их фоне манкунианцы всё же поярче.
10 октября состоится матч 6-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» и начнётся в 19:30 мск. После пяти туров хозяева занимают 12-е место с пятью очками, а лондонцы замыкают таблицу, набрав лишь два очка.
Коэффициенты на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 10 октября 2026 года
Букмекеры отдают заметное преимущество хозяевам. Средний коэффициент на победу «Манчестер Юнайтед» составляет 1.70, ничья оценивается в 4.30, а победа «Тоттенхэма» — приблизительно в 4.70.
На тотал больше 2.5 гола дают в среднем 1.52, на тотал меньше 2.5 гола — около 2.50. «Обе забьют — да» оценивается коэффициентом в районе 1.54, а противоположный вариант — в 2.43.