«Барселона» — «Хетафе». Прогноз: подготовка к игре с Батраковым

10 октября состоится матч 8-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Хетафе». Встреча пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» и начнётся в 19:30 мск. Каталонцы лидируют в Ла Лиге с максимальным 21 очком после семи туров, тогда как гости располагаются на 11-м месте с восемью очками.

Коэффициенты на матч «Барселона» — «Хетафе» 10 октября 2026 года

Букмекеры практически не сомневаются в победе хозяев. Средний коэффициент на успех «Барселоны» составляет 1.06, ничья оценивается в 15.0, а победа «Хетафе» — в 32.0. Столь огромная разница в котировках объяснима: каталонцы выиграли все семь матчей чемпионата, а гости пока не одержали ни одной победы на выезде.

На тотал больше 3.5 гола предлагают в среднем коэффициент 1.58, на тотал меньше 3.5 гола — 2.37. Вариант «обе забьют — да» оценивается в 2.32. Ещё интереснее выглядит инди