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Реал — Вильярреал: прогноз и ставка на матч Ла Лиги 10 октября 2026 года, прямая трансляция, смотреть онлайн

«Реал» разозлили перед паузой. «Вильярреал» попадёт под горячую руку
Алексей Анисимов
«Реал» Мадрид — «Вильярреал»: прогноз на матч
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Мадридцы проиграли в дерби «Атлетико» и уже отстают от «Барселоны» на шесть очков. Международные сборы — не помеха.

10 октября состоится матч 8-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Вильярреал». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнётся в 22:00 мск. Мадридцы занимают четвёртое место с 15 очками, тогда как гости набрали восемь очков и располагаются в середине турнирной таблицы.

Коэффициенты на матч «Реал» Мадрид — «Вильярреал» 10 октября 2026 года

Букмекеры считают хозяев безоговорочными фаворитами. В линии победа «Реала» оценивается коэффициентом 1.33, ничья предлагается за 6.10, а успех «Вильярреала» — за 8.00.

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