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Крылья Советов — Спартак: прогноз и трансляция матча РПЛ 10 октября 2026 года, коэффициенты, прямой эфир

«Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз: почувствуй себя «Краснодаром»
Алексей Серяков
«Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз на матч
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Самарцы в шести предыдущих играх в РПЛ забили 12 мячей.

10 октября состоится матч 10-го тура чемпионата России по футболу «Крылья Советов» — «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» 10 октября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Крыльев Советов» предлагается с коэффициентом 4.95. Победа «Спартака» оценивается коэффициентом 1.70. Ничейный исход можно найти в линии за 4.15.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.

Прогноз на матч чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак»