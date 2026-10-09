«Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз: почувствуй себя «Краснодаром»

Самарцы в шести предыдущих играх в РПЛ забили 12 мячей.

10 октября состоится матч 10-го тура чемпионата России по футболу «Крылья Советов» — «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» 10 октября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Крыльев Советов» предлагается с коэффициентом 4.95. Победа «Спартака» оценивается коэффициентом 1.70. Ничейный исход можно найти в линии за 4.15.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.

Прогноз на матч чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак»