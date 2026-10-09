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Факел — Локомотив: прогноз и трансляция матча РПЛ 10 октября 2026 года, коэффициенты, прямой эфир

«Факел» — «Локомотив». Прогноз: внезапные соседи по лестничной клетке
Алексей Серяков
«Факел» — «Локомотив». Прогноз на матч
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10 октября состоится матч 10-го тура чемпионата России по футболу «Факел» — «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток запланирован на 15:15 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Факел» — «Локомотив» 10 октября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Факела» предлагается с коэффициентом 2.87. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 2.63. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.18. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86.

Прогноз на матч чемпионата России «Факел» — «Локомотив»