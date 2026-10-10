«Зенит» едет свергать «Краснодар». Экспресс на РПЛ 10 октября

Сегодня, 10 октября, в Российской Премьер-Лиге пройдут четыре встречи. «Оренбург» попытается развить успех после ничьей с лидером, «Локомотив» отправится в Воронеж к последней команде чемпионата, а «Спартак» попробует продлить победную серию в Самаре. Завершится программа принципиальным противостоянием двух претендентов на чемпионство: «Краснодар» — «Зенит».

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Прогноз на матч «Оренбург» — «Динамо» Махачкала