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Краснодар — Зенит: прогноз на матч 10 октября 2026 года, коэффициенты, где смотреть, какой канал, счёт, голы, прямой эфир, составы

«Зенит» едет свергать «Краснодар». Экспресс на РПЛ 10 октября
Алексей Анисимов
Экспресс на РПЛ 10 октября 2026 года
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Прогнозы на матчи 10-го тура РПЛ сегодня.

Сегодня, 10 октября, в Российской Премьер-Лиге пройдут четыре встречи. «Оренбург» попытается развить успех после ничьей с лидером, «Локомотив» отправится в Воронеж к последней команде чемпионата, а «Спартак» попробует продлить победную серию в Самаре. Завершится программа принципиальным противостоянием двух претендентов на чемпионство: «Краснодар» — «Зенит».

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 8.79.

Прогноз на матч «Оренбург» — «Динамо» Махачкала