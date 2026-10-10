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Ман Юнайтед — Тоттенхэм: прогноз и экспресс на топ-матчи 10 октября 2026 года, коэффициенты, ставки, расписание

«Тоттенхэм» — на дне, «МЮ» недалеко! А Мбаппе и Ямаль готовятся к новым испытаниям
Алексей Анисимов
Экспресс на топ-матчи европейского футбола
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Пять самых громких вывесок дня из АПЛ, Ла Лиги и Бундеслиги.

Сегодня, 10 октября, европейский клубный футбол возвращается после международной паузы. «Арсенал» попробует реабилитироваться за разгромное поражение перед перерывом, «Бавария» отправится на баварское дерби в Аугсбург, а «Барселона» и мадридский «Реал» продолжат борьбу за лидерство в чемпионате Испании. Причём всего через две недели их ждёт первое «эль класико» сезона.

Главный матч дня — «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Трудно поверить, но после пяти туров два английских гранда набрали всего семь очков