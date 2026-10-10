Пять самых громких вывесок дня из АПЛ, Ла Лиги и Бундеслиги.

«Тоттенхэм» — на дне, «МЮ» недалеко! А Мбаппе и Ямаль готовятся к новым испытаниям

Сегодня, 10 октября, европейский клубный футбол возвращается после международной паузы. «Арсенал» попробует реабилитироваться за разгромное поражение перед перерывом, «Бавария» отправится на баварское дерби в Аугсбург, а «Барселона» и мадридский «Реал» продолжат борьбу за лидерство в чемпионате Испании. Причём всего через две недели их ждёт первое «эль класико» сезона.

Главный матч дня — «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Трудно поверить, но после пяти туров два английских гранда набрали всего семь очков