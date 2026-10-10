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Краснодар — Зенит: прогноз на главного героя матча 10 октября 2026 года, Максим Глушенков, кто забьёт, кто победит

Глушенков уже делал это в Краснодаре. Станет героем главного матча 10-го тура РПЛ?
Алексей Анисимов
Главный герой матча «Краснодар» — «Зенит»
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Прогноз «Чемпионата».

Сегодня, 10 октября, состоится центральный матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» примет «Зенит» на «Ozon Арене». Начало — в 19:30 мск. Хозяева лидируют в чемпионате с 21 очком, петербуржцы набрали 18 и занимают пятое место. Одна встреча способна либо серьёзно укрепить лидерство «быков», либо полностью перезапустить борьбу наверху таблицы.

Отсюда и два главных вопроса: кто заберёт центральный матч тура и кто станет центральной фигурой? У обеих команд достаточно ярких исполнителей. Наш вы