Глушенков уже делал это в Краснодаре. Станет героем главного матча 10-го тура РПЛ?

Сегодня, 10 октября, состоится центральный матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» примет «Зенит» на «Ozon Арене». Начало — в 19:30 мск. Хозяева лидируют в чемпионате с 21 очком, петербуржцы набрали 18 и занимают пятое место. Одна встреча способна либо серьёзно укрепить лидерство «быков», либо полностью перезапустить борьбу наверху таблицы.

Отсюда и два главных вопроса: кто заберёт центральный матч тура и кто станет центральной фигурой? У обеих команд достаточно ярких исполнителей. Наш вы