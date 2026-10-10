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ЦСКА — Родина: прогноз и ставка на матч РПЛ 11 октября 2026 года, коэффициенты букмекеров, прямая трансляция, смотреть онлайн

22 пропущенных и смена тренера. «Родине» будет сложно в гостях у ЦСКА
Алексей Анисимов
Прогноз на матч ЦСКА — «Родина»
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Армейцы остаются одной из двух команд РПЛ без поражений, а соперник за девять туров пропустил больше всех в чемпионате.

11 октября состоится матч 10-го тура Российской Премьер-лиги ЦСКА — «Родина». Встреча пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве и начнётся в 16:30 мск. Армейцы занимают четвёртое место с 19 очками, тогда как дебютант высшего дивизиона располагается на предпоследней, 15-й строчке с пятью очками.

Коэффициенты на матч ЦСКА — «Родина» 11 октября 2026 года

Букмекеры считают хозяев безоговорочными фаворитами. Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 1.41, ничья предлагается за 5.30, а успех «Родины» — за 7.00. Перекос очевиден.