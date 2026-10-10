«Комо» — «Рома». Прогноз с коэффициентом 3.65

Два внезапных представителя Италии в Лиге чемпионов сойдутся на берегу озера.

11 октября состоится матч 6-го тура чемпионата Италии «Комо» — «Рома». Игра пройдёт в Комо на стадионе «Джузеппе Синигалья». Стартовый свисток запланирован на 13:30 мск.

Коэффициенты на матч «Комо» — «Рома» 11 октября 2026 года

Букмекеры не видят фаворита. Сделать ставку на победу «Комо» предлагается с коэффициентом 2.62. Победа «Ромы» оценивается коэффициентом 2.63. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Комо» — «Рома»