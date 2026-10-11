«Ливерпуль» потерял трёх форвардов, а «Сити» под угрозой понижения. Чья возьмёт?

Сегодня, 11 октября, состоится центральный матч 6-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» и начнётся в 18:30 мск. После пяти туров команда Энцо Марески лидирует в чемпионате с 15 очками, тогда как мерсисайдцы набрали девять очков и занимают шестое место.

Коэффициенты на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 11 октября 2026 года

Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям. В линии победа «Ливерпуля» оценивается коэффициентом 3.00, ничья предлагается за 3.75, а успех «Манчестер Сити» — за 2.25. Интересно, что ещё несколько дней назад линия была практически равной, однако после новостей о кадровых проблемах хозяев котировки заметно изменились.

На тотал больше 2.5 гола предлагается коэффициент 1.60, на тотал меньше 2.5 мяча — 2.30. Вариант «обе команды забьют — да» оценивается в 1.50, противоположный исход — в 2.45. Индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 1.5 гола идёт за 1.88.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»