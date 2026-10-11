Кажется, интрига окончательно свелась к двум футболистам. Один забил 73 мяча, другой стал чемпионом мира.

«Золотой мяч» — 2026: что говорят букмекеры и кому награду отдадут на самом деле

26 октября в Лондоне состоится церемония вручения «Золотого мяча» — 2026. На этот раз событие особенное сразу по двум причинам. Премия отметит 70-летие, а церемония впервые в истории пройдёт не в Париже, а в британской столице. Символично: первым обладателем награды в 1956 году стал именно англичанин Стэнли Мэттьюз.

Но гораздо интереснее другое. За две с небольшим недели до объявления результатов букмекеры всё ещё не могут окончательно определиться с фаворитом. Линия несколько раз переворачивалась: вперёд выходил то Гарри Кейн, то Ламин Ямаль. Сейчас первое место снова занимает англичанин.

Коэффициенты на «Золотой мяч» — 2026

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