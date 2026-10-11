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Манчестер Сити — ПСЖ, прогноз на матч Лиги чемпионов 14 октября 2026 года

«Манчестер Сити» — «ПСЖ». Прогноз на матч Лиги чемпионов
Алексей Серяков
«Манчестер Сити» — «ПСЖ». Прогноз на матч ЛЧ
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Клуб из Англии ждёт первое наказание за грехи.

14 октября состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «ПСЖ». Игра пройдёт в Манчестере на стадионе «Этихад». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ» 14 октября 2026 года

Букмекеры считают фаворитом хозяев. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 2.32. Победа «ПСЖ» оценивается коэффициентом 2.83. Ничейный исход можно найти в линии за 3.95.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.40.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «ПСЖ»

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия