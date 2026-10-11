«Торпедо» — «Металлург». Прогноз: моргать запрещено

12 октября в Нижнем Новгороде состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Металлург». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч «Торпедо» — «Металлург» 12 октября 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 2.24, в то время как победа «Торпедо» оценивается в 2.77. Ничья и овертайм идут за 4.25.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.85, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.03. Гол на первой минуте идёт за 12.0.

Прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Металлург»