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Торпедо — Металлург: прогноз на матч КХЛ 12 октября 2026 года, прямая трансляция

«Торпедо» — «Металлург». Прогноз: моргать запрещено
Алексей Серяков
«Торпедо» — «Металлург». Прогноз на матч
Комментарии
В Нижнем Новгороде ожидается бодрейший хоккей.

12 октября в Нижнем Новгороде состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Металлург». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч «Торпедо» — «Металлург» 12 октября 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 2.24, в то время как победа «Торпедо» оценивается в 2.77. Ничья и овертайм идут за 4.25.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.85, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.03. Гол на первой минуте идёт за 12.0.

Прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Металлург»

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Оконч