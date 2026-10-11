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Футбол, еврокубки, что покажут россияне, Матвей Сафонов, Алексей Батраков, Александр Головин

Суперматчи у Сафонова и Батракова. Чего ждать от россиян в еврокубках на следующей неделе
Пётр Кондаков
Алексей Батраков
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А Александр Головин отправится в Болгарию.

Клубный футбол вернулся, а на следующей неделе подкючатся и еврокубки. И в них мы ждём ярких выступлений от российских игроков. Разбираемся, чего ждать от наших футболистов в ближайшем туре.

Матвей Сафонов («ПСЖ») — игра с «Манчестер Сити» на выезде

Пожалуй, центральный матч недели. И, конечно, мы ждём Матвея в стартовом составе парижан. «Сити» сейчас в не самом лучшем настроении, над командой висит угроза понижения в классе из-за финансовых нарушений, но Лига чемпионов есть Лига чемпионов. И англичане считаются небольшими фаворитами. Ну а на сухой матч Сафонова можно сделать ставку за 5.50. Всё-таки соперник очень серьёзный, да и оборона парижан не выглядит монолитом.

Алексей Батраков («Галатасарай») — «Барселона» дома

Россиянин пока привыкает к высочайшему уровню еврокубков. А здесь предстоит матч не против ко